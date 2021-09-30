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Выставка о московской промышленности откроется на «Винзаводе»

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка о московской промышленности откроется на «Винзаводе»
Фото: Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Россия, Москва, 4-й Сыромятнический переулок, 1/8с6 Карта всех событий

Центр современного искусства «Винзавод» с 7 до 28 октября приглашает посетителей на выставку «Открой Моспром. Механизмы большого города». Экспозиция, где будут представлены достижения более 100 предприятий города, символично откроется в День Московской промышленности.

В рамках выставки пройдет большая познавательная программа, которая включает мастер-классы, лекции и дискуссии с представителями заводов и известными людьми.

В субботу, 9 октября, гости выставки смогут принять участие в дискуссии «Балет начинается с промышленности». Народный артист России Николай Цискаридзе вместе с московским производителем пуантов обсудят современные тренды в создании туфель для балерин и расскажут в целом историю развития отрасли.

На следующий день эксперты отраслей авиа и автомобилестроения подискутируют на тему промышленного дизайна и обсудят проект пассажирского самолета «МС-21», дизайн интерьеров космических кораблей и историю создания проекта «Единая модульная платформа».

В пятницу, 22 октября, кулинарный урок о московской пищевой промышленности проведет шеф-повар Константин Ивлев. А 23 октября на дискуссионной площадке соберутся представители космической отрасли. Модератором космической дискуссии будет телеведущий «Чудо техники» Сергей Малоземов.

Юных посетителей выставки приглашают на интерактивные мастер-классы. С основами конструирования их познакомят персонажи программы «ТриО!».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

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