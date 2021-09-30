В центре «Моя работа» пройдут тренинги и мастер-классы для желающих трудоустроиться

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Столичная служба занятости оказывает поддержку соискателям, которые ищут работу или хотят повысить свой карьерный рост. В октябре в центре «Моя работа» пройдут различные мастер-классы и открытые отборы. На тренингах кандидатам расскажут, как вести себя на собеседовании, какие ошибки совершают соискатели и как предотвратить выгорание на работе. После чего участникам предоставят возможность пройти несколько собеседований с крупными работодателями

— Мероприятия в центре «Моя работа» дают возможность каждому подготовиться ко всем этапам трудоустройства — от составления резюме до прохождения собеседований и адаптации в новом коллективе. Проведение тренингов в офлайн- и онлайн-формате делает такое обучение доступным каждому, — отметил директор службы занятости населения Роман Шкут.

Для жителей столицы, которые хотят составить себе профессиональное резюме, 14, 18 и 28 октября состоится тренинг «Твое продающее резюме», также кандидатам будет полезен тренинг «Резюме — визитная карточка соискателя для молодежи», который запланирован на 6 октября. Занятия также можно будет посетить онлайн 5, 12, 19 и 26 октября.

Собеседование — один из самых важных этапов во время поиска работы. Узнать о том, как лучше себе презентовать соискатели смогут на тренинге «Собеседование: твой шаг к успеху» 4 и 22 октября. Лекция «Топ-10 вопросов на собеседовании», пройдет 6, 11, 21 и 27 октября. Лекция «Собеседование онлайн: ты готов?» 8, 13, 19 и 26 октября поможет узнать, как успешно проходить собеседование в формате онлайн.

Горожанам также предлагают посетить тренинги «Рынок труда сегодня: поиск вакансий» 5 и 21 октября и «Как найти работу мечты» 7 октября. Тренинг «Поиск работы в социальных сетях» пройдет 7, 13 и 20 октября.

Чтобы повысить мотивацию работника, специалисты рекомендуют прослушать лекцию «Стратегии успеха: диагностика, решения» 4 октября. 8, 15 и 27 октября пройдет занятие «Почему меня не выбирают?», на котором расскажут о факторах, мешающих при трудоустройстве.

Научиться рационально распоряжаться своим временем соискатели смогут, посетив лекцию «Как все успеть?» 1 и 29 октября. Узнать, как в короткие сроки стать частью коллектива москвичи смогут на тренинге «Как влиться в новый коллектив: основные правила общения» 11 октября.

Лекция «Выгорание: перезагрузка» пройдет 5, 14, 20 и 25 октября. Его необходимо посетить, чтобы понимать, как бороться с признаками выгорания. Научиться справляться с психологическими трудностями и стрессом кандидаты смогут 15 и 28 октября на тренинге «Я и мой стресс», сообщается на официальном сайте Мэра Москвы.

Ознакомиться с расписанием и записаться на все мероприятия, которые проводит служба занятости, можно на сайте.