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Посвященный Галине Улановой гала-концерт пройдет в Кремлевском дворце

Ольга Маркова

Развлечения
Посвященный Галине Улановой гала-концерт пройдет в Кремлевском дворце
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Кремлёвская набережная, 1Карта всех событий

Государственный Кремлевский дворец 11 октября приглашает москвичей и гостей столицы на гала-концерт «Галина Уланова. Далекая близкая звезда». Мероприятие пройдет в рамках проекта «Автографы и имиджи».

Галина Уланова была самой титулованной советской балериной. Она обладала всеми возможными званиями и наградами. Ее героини покорили весь мир. При жизни ей поставили памятники в родном Ленинграде и в Стокгольме перед Музеем танца.

На сцене Кремлевского дворца с фрагментами классических балетов из репертуара Улановой выступят звезды русского балета: заслуженная артистка России Н. Капцова, заслуженная артистка России О.Кардаш, заслуженный артист России С. Чудин, заслуженный артист России В. Шкляров, О. Смирнова, М. Ильюшкина, Д. Левин, А. Беляков, К. Париш. Режиссер — народный артист России Андрис Лиепа.

Одним из главных сюрпризов вечера станет премьера номера «Взгляд» в исполнении Дины Левин и Семена Чудина хореографа-постановщика Ильи Живого.

В фойе Кремлевского дворца откроется фотовыставка, на которой будут представлены фотографии, посвященные жизни и творчеству Галины Сергеевны Улановой.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается пресс-служба организаторов концерта.

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