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Диетолог Королева объяснила, почему во время простуды нельзя пить горячие напитки

Марина Найденкова

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ЕдаЭксклюзивы ВМ
Общество
Диетолог Королева объяснила, почему во время простуды нельзя пить горячие напитки
Фото: Unsplash

Во время простуды или гриппа вода и напитки должны быть теплыми или комнатной температуры. Горячее питье может усугубить состояние больного. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала диетолог Маргарита Королева.

— Вода обеспечивает естественную детоксикацию, и накопленные продукты вирусной инфекции быстро будут выводиться из организма. Вода должна быть либо комнатной температуры, либо чуть теплой. Но никак не горячей и, естественно, не холодной. Горячую воду пить нельзя. Горячая вода будет создавать дополнительные условия для поддержания высокой температуры, несмотря на то, что термоотдача будет идти с поверхности кожи. Все равно это нехорошо, — сказала врач.

В воду можно добавлять сок лимона, который содержит витамин С. Также полезным питьем станет настой шиповника. Можно использовать при приготовлении напитка немного имбиря. При этом большое его количество способно привести к раздражительному воздействию на нездоровую слизистую ротоглотки.

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