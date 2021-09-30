Начальник столичной Росгвардии поздравил ведомство с пятилетним юбилеем

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Главному управлению Росгвардии по Москве в 2021 году исполняется пять лет. С праздником правоохранителей поздравил его начальник, генерал-лейтенант полиции Михаил Воробьев. Об этом в четверг, 30 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

Он заявил, что подразделение занимает важное место в системе Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Его образование было ярким и уникальным. Генерал вспомнил о службе бойцов на Северном Кавказе, во время которой велась непримиримая борьба с терроризмом и экстремизмом.

— В этот день мы помним о наших товарищах, погибших при выполнении служебных обязанностей. Отдаем им дань глубокого уважения, склоняя головы перед их подвигом, и бережно храним светлую память о героях, — отметил Воробьев.

По его словам, ведомство и дальше будет охранять покой граждан, работая в будни, выходные и праздники. Росгвардия сохраняет общественный порядок и контролирует оборот оружия в стране.

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Главное управление Росгвардии образовано 30 сентября 2016 года. В него входят несколько отрядов, которые курируют разные направления — от подготовки сотрудников вневедомственной охраны и до непосредственно охраны транспорта и и городских улиц.

В пресс-службе сообщили, что росгвардейцы за 2021 год задержали и доставили в полицию более 10 тысяч граждан. Под их охраной находятся 190 тысяч объектов разных назначений.