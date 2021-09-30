Эксперт рассказал, как обезопасить свой дом от воров, пожаров и утечки газа

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Для того чтобы обезопасить свой дом от воров, пожаров, утечки газа и затопления, можно сделать его умным с помощью установки различных датчиков. Они, работая в комплексе, помогут избежать аварийных ситуаций: сообщат о проблеме хозяину и специальным службам и сами предпримут ряд действий до их приезда. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал научный сотрудник Центра компетенций НТИ «Сенсорика» на базе МИЭТ Султансаид Муратчаев.

Существует несколько способов обезопасить свой дом с помощью датчиков. Так, в доме можно установить устройство, которое защитит дом от несанкционированного проникновения неизвестных. Для предупреждения такой опасность в доме устанавливается распределенная система датчиков движения и видеокамер.

— Датчики движения при активации присылают сигнал на смартфон, а также активизирует видеокамеры, которые начинают снимать факт присутствия кого-либо на наблюдаемой территории. Немаловажен факт наличия энергоэффективных технологий, так как постоянное использование датчиков в умном доме очень затратно с точки зрения энергопотребления. Например, есть технология, которая позволяет получать энергию из окружающей среды с реализацией беспроводной связи, — сказал Муратчаев.

Также существует ряд проблем, связанных с безопасностью внутри дома. Для защиты от протечек из водопроводных труб и батарей отопления существует датчик, который в случае аварийной ситуации перекрывает поток воды.

— В случае возникновения опасностей возгорания предусмотрены датчики дыма, которые подключаются к общей пожарной безопасностью умного дома и оповещают владельца о любой возможной проблеме. В случае утечки угарного газа датчики способны заранее предупредить пользователя и перекрыть поток газа еще до возможной аварии, — добавил эксперт.

Основное преимущество технологий умного дома заключается в возможности единого контроля всех датчиков и в своевременном оповещении как пользователя, так и различного рода сервисных и аварийных служб, заключил собеседник издания.