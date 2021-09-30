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С 1 октября в ветклиниках можно сделать компьютерную томографию животному по акции

Дарья Чентаева

Общество
С 1 октября в ветклиниках можно сделать компьютерную томографию животному по акции
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В двух государственных ветеринарных клиниках Москвы с 1 октября по 1 декабря для любителей домашних животных пройдет акция. Желающие смогут сделать компьютерную томографию любой анатомической области питомца по единой цене — 7686 рублей. Сделать КТ можно на станции по борьбе с болезнями животных СВАО и в Красногвардейской участковой ветеринарной лечебнице.

Отмечается, что с помощью КТ можно исследовать нервную систему, головной мозг, внутренние органы, кровеносные сосуды и конечности животного. Кроме того, процедура помогает выявить заболевания, которые проявляются бессимптомно.

Ежегодно в московские ветклиники обращаются около 15 тысяч человек со своими домашними любимцами для обследования с помощью КТ. В 2021 году врачи сделали более 13 тысяч таких процедур.

— Очень удобно, что данное обследование можно провести совершенно любому животному: от хомяка до английского мастифа. Специалист по весу подбирает индивидуальный уровень лучевой нагрузки. Кроме того, мы можем исследовать абсолютно любую область тела питомца, — добавил ветеринарный врач станции по борьбе с болезнями животных Северо-Восточного округа Дмитрий Домаев.

Врачи назначают данное исследование, если необходима полная информация для того, чтобы поставить диагноз и определить лечение. Процедура проходит под наркозом, чтобы питомцу не было страшно.

Узнать подробности и записаться на компьютерную томографию можно на сайте mos.ru, в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» или по телефону 8 (495) 12-04-25.

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