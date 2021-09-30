Московским школьникам проводят мастер–классы звезды спорта 

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве стартовал новый сезон проекта «Урок с чемпионом» Московского центра «Патриот.Спорт».В прошлом году 2 тысячи московских школьников посетили свыше 40 мастер-классов с участием известных спортсменов. Звезды спорта рассказывали детям о своем профессиональном пути, успехах и неудачах, делились программами тренировок, приемами развития и поддержания хорошего уровня физической формы. На каждой встрече чемпионы проводили практические занятия, демонстрировали элементы своих видов спорта и помогали школьникам выполнить их индивидуально и в командах.

— Цель проекта «Урок с чемпионом» — заинтересовать школьников и мотивировать к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Лучшее средство для этого — реальный пример. Когда в школу приходит олимпийский чемпион и рассказывает, как он добился успеха, его титул перестает казаться недостижимой мечтой. Ребята понимают, что если регулярно и упорно тренироваться, то можно достичь высот мирового спорта. Но даже если у ребенка нет стремления быть спортсменом, подобная встреча поможет ему найти занятие, которое будет развивать в нем силу, ловкость и одновременно укреплять здоровье, — рассказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

В сентябре прошли первые мастер-классы. Занятия провели чемпион России по футболу, пятикратный обладатель Кубка России, экс-игрок сборной России, мастер спорта международного класса Андрей Соломатин и пятикратные чемпионы мира, трехкратные чемпионы Европы, двадцатикратные обладатели кубка мира по акробатическому рок-н-роллу, заслуженные мастера спорта России Иван Юдин и Ольга Сбитнева.

На встрече в школе № 536 Андрей Соломатин рассказал ребятам 5–6-х классов о своем спортивном пути и ответил на вопросы. Футболист провел для школьников разминку и показал комплекс упражнений на координацию и развитие техники владения мячом. Также спортсмен поговорил с детьми об их футбольных кумирах и раздал автографы.

Иван Юдин и Ольга Сбитнева познакомили учеников школы № 1950 с акробатическим рок-н-роллом. Ребята узнали, что этот вид спорта — постановка, сочетающая танцевальные движения под ритмичную музыку с хореографическими и акробатическими элементами. Чемпионы также разучили с детьми некоторые спортивные движения и сделали фото на память.

В прошлом учебном году встречи в рамках проекта «Урок с чемпионом» провели олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по гандболу, заслуженный мастер спорта России Денис Кривошлыков, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по волейболу, заслуженный мастер спорта России, посол школьного спорта Москвы Екатерина Гамова, олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка Европы по баскетболу, заслуженный мастер спорта СССР Ирина Сумникова, олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта России Вера Шиманская, серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы по боксу, заслуженный мастер спорта России Софья Очигава, боец смешанных боевых искусств, победитель чемпионатов мира по боевому самбо, заслуженный мастер спорта России Алексей Иванов и другие.

Несколько уроков были ориентированы на детей с ограниченными возможностями здоровья. Двукратный чемпион мира по фехтованию на колясках, восьмикратный чемпион России, член сборной России, мастер спорта международного класса Николай Лукьянов провел для детей две встречи. Пример известного параолимпийца вдохновил многих ребят и доказал им, что для успеха в спорте не может быть преград.

В новом учебном году в столичные школы придут многие известные спортсмены, в том числе, представителей организаций, с которыми Московский центр «Патриот.Спорт» подписал соглашения о сотрудничестве. Среди них Московская федерация волейбола, академия мини-футбола «Спартак», Московская федерация футбола, профессиональный футбольный клуб ЦСКА. Чтобы принять участие в проекте и пригласить в свою школу чемпиона, необходимо оставить заявку на сайте.