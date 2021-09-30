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Уролог назвал пять главных признаков простатита

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Уролог назвал пять главных признаков простатита
Фото: pixabay.com

Заболевание простатитом можно распознать по нескольким признакам. О том, на что стоит обратить внимание, чтобы вовремя приступить к лечению, «Вечерней Москве» рассказал врач-уролог Павел Кононов.

Во-первых, о наличии простатита свидетельствует дизурия, то есть расстройство мочеиспускания, заметил эксперт. По его словам, этот процесс может быть учащенным или протекать затрудненно.

Также стоит обратить внимание на болевые ощущения в области малого таза, добавил Кононов. Как правило, они воспринимаются пациентами как «ноющие» в неострой фазе.

— Третий признак — нарушение эрекции и боли во время полового акта. Четвертый — нарушение сперматогенеза, — сообщил врач.

Наконец, признаком болезни является общая утомляемость. Специалист пояснил, что она может быть вызвана нарушением выработки тестостерона.

Кононов рассказал о том, как правильно осуществлять профилактические меры по возникновению простатита.

— Нужно избегать переохлаждения: не стоит оставлять влажными ноги и сидеть на холодной поверхности. Также лучше двигаться больше и выполнять упражнения, стимулирующие кровообращение в органах малого таза. Важно и регулярное опорожнение простаты, — заключил он.

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