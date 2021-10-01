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Врач объяснила, на какие диеты опасно садиться осенью

Марина Найденкова

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ЕдаЭксклюзивы ВМ
Общество
Врач объяснила, на какие диеты опасно садиться осенью
Фото: Pixabay

Садиться на экстремальные диеты в осенний период опасно для здоровья. Желание снизить вес может привести к простуде или заболеванию гриппом, ведь иммунитет в этот сезон года снижается, а организм требует поддержки. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, в осенне-зимний период происходит перестройка организма. Именно в такое время для организма и иммунитета требуется поддержка: нужно есть больше полезных овощей и фруктов, чтобы получить различные витамины и микроэлементы. Кроме того, не будет лишним употребление витаминизированных добавок для повышения иммунитета.

— Именно в этот период опасно садиться на экстремальные диеты, которые с пониженной калорийностью, и исключать полезные продукты из рациона не стоит. Из-за этого может снизиться иммунитет. Человек может заболеть, заразиться гриппом, — сказала врач.

Она подчеркнула, что это не значит, что в этот период человек не может потерять лишний вес. Переход на правильное, сбалансированное питание поможет в этом. Оно должен включать в себя рыбу, морепродукты, белки, фрукты, различные виды мяса.

— Очень важен витамин D, ведь в этот период мы его почти не получаем. Нужно есть продукты, в которых он есть, — заключила Писарева.

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