Уголовное дело возбудили в отношении пьяного авиадебошира в Домодедове

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Пассажир рейса Москва-Анталья, вылетающего из аэропорта Домодедово, вел себя неадекватно и не реагировал на просьбы сотрудников авиакомпании перед взлетом. Его задержали и доставили в отделение сотрудники транспортной полиции. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Бортпроводники пояснили прибывшим полицейским, что один из пассажиров вел себя неадекватно: выражался нецензурной бранью, грубил экипажу и не реагировал на замечания представителей авиакомпании. В связи с этим командир воздушного судна принял решение отказать гражданину в перелете, — передает ее слова «МВД Медиа».

Видео: Пресс-служба МВД РФ

Правоохранители доставили мужчину в отделение полиции. Там у него диагностировали алкогольное опьянение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Дебошира отпустили домой с обязательством явиться позже.

В июле председатель общероссийского движения «Сильная Россия» и правозащитник Антон Цветков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему пьяные пассажиры продолжат летать на самолетах. По его словам, запрет выпившим пассажирам летать на самолетах никакого эффекта в борьбе с дебоширами на борту не даст, а приведет только к очередям в аэропортах на тестирование. Да и практики соответствующей в мире нет. Если человек адекватный, то неважно, выпил он алкоголь или нет.