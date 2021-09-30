На Горьковском направлении МЖД в октябре запустят компенсационные автобусы

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

остановка на Советской улице балашиха Карта всех событий

Центральная пригородная пассажирская компания в октябре ограничит движение электричек между станциями Реутов и Балашиха в связи со строительством второго пути на ответвлении Горьковского направления Московской железной дороги. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщили в пресс-службе компании.

По воскресеньям, 3, 10, 24 и 31 октября, с 00:30 до 16:20 движение между станциями осуществляться не будет.

Часть поездов будет курсировать от/до Железнодорожной вместо Балашихи, остальные маршруты отменят. Также внесены корректировки в расписание движения поездов, следующих по основному ходу Горьковского направления.

Горожанам предоставят компенсационные автобусы:

От станции Балашиха (остановка на Советской улице) автобусы будут ходить с интервалом один час с 05:30 до 16:30. Автобус едет без промежуточных остановок.

От станции Реутов (остановка на улице Дзержинского) автобусы проследуют без остановок с 06:00 до 16:00 с промежутком один час.

16 и 17 октября полностью отменят движение транспорта между станциями Реутов и Балашиха из-за строительных работ на втором пути на ответвлении Горьковского направления.

Часть поездов от/до Балашихи проследует от/до Железнодорожной, а остальные маршруты отменят.

Пассажиры смогут воспользоваться компенсационными автобусами:

От остановки на Советской улице в Балашихе автобусы будут курсировать с 05:30 до 23:30. От остановки на улице Дзержинского в Реутове — автобусы будут ходить с 06:00 до 00:00.

Автобусы проследуют без остановок с интервалом движения один час, но фактическое время отправления будет зависеть от дорожной ситуации.

Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездку. Узнать подробности и посмотреть актуальное расписание можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».