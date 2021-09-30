«Поставленный взгляд»: автоэксперт назвал условие безопасной езды по магистрали

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В движении по скоростной трассе на автомобиле есть свои особенности. Прежде всего, безопасная езда по магистрали требует от водителя «правильно поставленного» взгляда. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал автоэксперт, замглавреда издательского дома «За рулем» Никита Гудков.

— На автомагистрали нужно особым образом ставить свой взгляд: смотреть не только себе под нос, но и по сторонам, и вдаль. С ростом скорости визуальный коридор сужается. Есть методики, которые позволяют «поставить» взгляд правильным образом. Самое главное — не смотреть всегда в одно и то же место, находящееся слишком близко, — объяснил специалист.

Кроме того, водителям важно помнить о других правилах езды по автомагистрали. Среди них — необходимость движения по правой полосе в условиях «свободной дороги». По словам Гудкова, водители часто закрывают на это глаза, что затрудняет движение.

Также следует уделять внимание сигналам поворота при перестроении в другую полосу и следить за ситуацией на дороге в зеркала, напомнил эксперт.

— Опережая транспортные средства, нужно правильно определить расстояние до заднего автомобиля. Для этого нужно грамотно отрегулировать зеркала. Главное — не забывать смотреть в них в достаточном количестве, — подчеркнул специалист.

30 сентября стало известно о том, что автошколы обязали обучать граждан движению по скоростной трассе. Нововведение затронет и водителей авто, и мотоциклистов.