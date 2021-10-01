Исследование: каждый пятый россиянин имеет три электронных почты

Введение пароля к электронной почте

Каждый пятый россиянин имеет три ящика электронной почты. Это следует из данных исследования, проведенного медиахолдингом Rambler&Co.

Опрос проводился с 27 по 29 сентября 2021 года на портале Рамблер. В нем приняли участие более 1,5 миллиона человек.

— У трети пользователей зарегистрировано два адреса электронной почты, у 26 процентов – только один. Пятая часть использует три ящика, у 11 процентов их 4-5, а у каждого десятого – больше 5, — передает РИА Новости слова из исследования.

Для каждого пятого участника опроса главная функция e-mail – регистрация на других сервисах, 10 процентов получают в письмах интересные им новостные рассылки. Более четверти респондентов используют электронную почту для работы, 22 процента - для личной переписки, такой же процент опрошенных пользуются ею для пересылки документов.

Многие пользователи сталкивались с мошенничеством при использовании электронной почты - 34 процента опрошенных получали информацию о выигрыше в лотерею, треть получали письма с подозрительными вложениями, 17 процентов угрожали взломом, если не будет оплачена определенная сумма. Письма с просьбой получить завещание от дальнего родственника получали 14 процентов пользователей и 5 процентов респондентов столкнулись со "службой безопасности" финансового учреждения.