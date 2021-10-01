Мясников перечислил две убивающие поджелудочную железу привычки

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Злоупотребление алкогольными напитками может нанести серьезный вред поджелудочной железе и вызвать острый панкреатит, а курение может развить в организме хронические воспаления в желудке.Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказалглавный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников.

По его словам, в том случае, если даже часть поджелудочной железы выйдет из строя, у пациента могут отказать все органы. В таком случае есть риск летального исхода из-за мультисистемной недостаточно.

— Это страшно, — заключил специалист.

Он отметил, что если человек, к примеру, каждый будний день употребляет по 200 граммов алкоголя, это с большой долей вероятности приведет к хроническому панкреатиту. Этому же процессу может способствовать и курение.

Мясников подытожил, что чаще других от панкреатита страдают те, кто имеет обе эти вредные привычки.

До этого медики рассказали, что рак поджелудочной железы может не иметь никаких симптомов. Тем не менее есть некоторые признаки, на которые стоит обратить внимание.

По словам врачей, бледный стул у пациента может указывать на болезнь. Также более темная моча является симптомом рака поджелудочной железы. Безболезненная желтуха, которая усиливается, часто является первым признаком рака поджелудочной железы, отметили специалисты.