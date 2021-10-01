Приуроченные ко Дню музыки мероприятия пройдут в Москве

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Южный административный округ, район Орехово-Борисово Северное, Дольская улица, 1с6 Карта всех событий

Столичные культурные центры и музеи 2 и 3 октября приглашают горожан на праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню музыки.

Праздник, который отмечается в первый день октября, был учрежден в 1973 году на 15-й Генеральной ассамблее в Лозанне по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО.

В субботу в культурном центре «Лира» театр-студия «Комната» покажет музыкальный спектакль «Алиса в Стране чудес» по мотивам одноименного произведения английского писателя Льюиса Кэрролла. Зрители вместе с героиней постановки встретят Шляпника и Белого Кролика.

Известные мелодии из диснеевских мультфильмов своим гостям на концерте участников ТВ-проектов и джазовой группы B-band презентует музей-заповедник «Царицыно» 3 октября. Слушателям представят композиции из мультфильмов «Спящая красавица», «Красавица и Чудовище», «Белоснежка и семь гномов», «Русалочка», «Моана», «Рапунцель» и «Холодное сердце». Концерт сопровождается видеорядом и познавательной лекцией о создании анимационных фильмов компанией Disney.

В программе прозвучат произведения Чайковского, Марка Манчина, Мака Дэвида, Ливингстона, Эла Хоффмана, Кристофа Бека и авторские аранжировки.

Также в воскресенье в Доме культуры «Аструм» можно увидеть спектакль «Женитьба» театра-студии «Профили» по пьесе Николая Гоголя, сообщается на официальном сайте мэра столицы.