Столичные медицинские работники получат новую форму до конца года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице более четверти сотрудников медучреждений получили фирменную одежду, ежедневно ее получают до 900 человек. Об этом рассказал заместитель руководителя московского департамента здравоохранения Елена Ефремова.

— На сегодняшний день у нас переодето более 30 тысяч медицинских работников, и до конца года весь наш медицинский персонал получит новую фирменную одежду, — отметила замруководителя депздрава.

Как заявила Елена Ефремова, до конца 2021 года форму получат более 120 тысяч действующих медиков, также ее будут получать новые врачи. Ежедневно экипировочный центр посещает около 800–900 сотрудников.

— Учитывая, что наша форменная одежда постоянно используется в работе медицинскими работниками, она изнашивается, поэтому требует обновления. Мы это тоже учли, и каждый год наши сотрудники будут получать новый комплект форменной одежды в дополнение к ранее полученной, — добавила Елена Ефремова.

По ее словам, основной цвет формы будет белый. Но для каждого подразделения будут выбраны свои цветные вставки: для взрослой поликлиники — бирюзовые, для детской — салатовые, для стационаров — темно-синие, для медсестер и медбратьев — бордовые, для младшего медперсонала — серые. В комплект экипировки входит три халата, два топа, два поло и три пары брюк. Для младшего медперсонала стационаров предусмотрены еще теплые свитера. Также медикам выдадут кроссовки и сабо. Для удобства персонала в обуви не будет шнурков и замков и будет вставлена ортопедическая стелька, сообщают РИА Новости.

До 2021 года поликлиники и больницы сами покупали одежду для медиков. Но в этом году мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о переходе на единую форму. Новую форму разрабатывает российская компания Bosco di Ciliegi. Одежда производится в Калуге на швейной фабрике «Мануфактуры Bosco».