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Форум регионов России «Развитие туристской инфраструктуры» пройдет в Красногорске

Ирина А. Игнатенко

Общество
Форум регионов России «Развитие туристской инфраструктуры» пройдет в Красногорске

В рамках 24-й международной выставки индустрии гостеприимства PIR EXPO 2021 5 октября в 11:00 откроется первый Форум регионов России «Развитие туристской инфраструктуры».

Мероприятие пройдет в Красногорске, МВЦ Крокус Экспо, Павильон 3.

На форуме обсудят вопросы государственной политики развития туристской инфраструктуры, федеральные и региональные программы привлечения инвестиций в гостиничные объекты, инвестиционные проекты в объекты туристской инфраструктуры и многое другое.

Форум регионов России – единственная федеральная платформа для решения вопросов развития инфраструктуры туризма в масштабе страны с участием представителей власти и бизнес-сообщества.

В мероприятии примут участие делегации из более чем 30 регионов России, среди которых Иркутская область, Алтайский край, ХМАО, Чукотский АО и многие другие.

Среди спикеров форума представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, представители бизнеса, инвесторы, ведущие эксперты отрасли.

В форуме примут участие Зарина Догузова, руководитель Ростуризма, представители Минстроя России, Корпорации Туризм.РФ, Минсельхоза России, Минприроды России, АО «Корпорация Развития Дальнего Востока и Арктики», глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Амурской области Василий Орлов, а также региональные министры по туризму, культуре и экономике.

Среди представителей бизнеса участие в форуме подтвердили: Игорь Бухаров, президент Федерации Рестораторов и Отельеров России; Ольга Санаева, вице-президент РСТ; Яна Уханова, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL; Алексей Коробкин, вице-президент по развитию сети в странах СНГ AZIMUT Hotels Company; Алексис Деларофф, генеральный директор «Аккор» в регионе «Россия, Грузия, Украина и страны СНГ»; Станислав Ивашкевич, директор по развитию, Interstate Hotels & Resorts; Владимир Поддубко, член правления, вице-президент по операционной деятельности Cosmos Hotel Group; Наталья Обыденнова, CEO УК «ГОСТ Отель Менеджмент» и другие.

Подробная информация и программа форума: http://forum.pirexpo.com/.

Генеральным партнером Форума регионов России «Развитие туристской инфраструктуры» и 24й Международной выставки для профессионалов сферы гостеприимства PIR EXPO является Сбер.

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