Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фестиваль Beat Weekend пройдет в кинотеатре «Иллюзион»

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль Beat Weekend пройдет в кинотеатре «Иллюзион»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Котельническая набережная, 1/15 Карта всех событий

Кинотеатр «Иллюзион» с 13 по 20 октября приглашает горожан на показ фильмов фестиваля Beat Weekend. Здесь можно увидеть новое документальное кино о культурных феноменах и интересных героях.

Откроет программу 13 октября лента «Моби». Знаменитый электронный музыкант проводит ревизию своей жизни в диалогах с психотерапевтом, собакой, Дэвидом Линчем и Смертью. Для рассказа о своем непростом пути музыкант использует самые разные жанры — от анимации и клипов до мокьюментари.

Второй фильм, который будет показан 13 октября, — «Лоран Гарнье: Электрошок». Гарнье и его друзья и коллеги Карл Кокс, Джефф Миллз, Деррик Мэй, The Blessed Madonna проведут зрителя через три десятилетия революции в культуре и обществе, на которую их музыка вдохновила и продолжает вдохновлять молодых людей.

18 октября зрителям представят фильм «Чиллнобыль». Лента гватемальского режиссера Пабло Рохаса Кастильо расскажет не только о компании мечтателей и рейве у саркофага Чернобыльской АЭС, но и о необходимости переработки советского наследия и столкновении ценностей разных поколений.

Картину о взлеты и падения самого безбашенного скейтера 90-х «Шрамы Али Булалы» также можно посмотреть 18 октября. В 16 лет шведский гений скейтбординга был на вершине мира. Благодаря спонсорским контрактам Али оказался в Лос-Анджелесе конца 90-х — в самом центре скейтерской тусовки — и стал ее королем.

Завершают программу фестиваля два фильма, которые зрителям представят 20 октября. Лента «Лепота» расскажет историю русской визуальной культуры в изложении современных российских дизайнеров. А фильм «Аалто» — о великом финском архитекторе и о том, что никто не становится великим в одиночку.

Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщается на сайте кинотеатра.

Читайте также:
КинофестивалиКинотеатрыкинофильмы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте