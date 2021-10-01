Фестиваль Beat Weekend пройдет в кинотеатре «Иллюзион»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

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Кинотеатр «Иллюзион» с 13 по 20 октября приглашает горожан на показ фильмов фестиваля Beat Weekend. Здесь можно увидеть новое документальное кино о культурных феноменах и интересных героях.

Откроет программу 13 октября лента «Моби». Знаменитый электронный музыкант проводит ревизию своей жизни в диалогах с психотерапевтом, собакой, Дэвидом Линчем и Смертью. Для рассказа о своем непростом пути музыкант использует самые разные жанры — от анимации и клипов до мокьюментари.

Второй фильм, который будет показан 13 октября, — «Лоран Гарнье: Электрошок». Гарнье и его друзья и коллеги Карл Кокс, Джефф Миллз, Деррик Мэй, The Blessed Madonna проведут зрителя через три десятилетия революции в культуре и обществе, на которую их музыка вдохновила и продолжает вдохновлять молодых людей.

18 октября зрителям представят фильм «Чиллнобыль». Лента гватемальского режиссера Пабло Рохаса Кастильо расскажет не только о компании мечтателей и рейве у саркофага Чернобыльской АЭС, но и о необходимости переработки советского наследия и столкновении ценностей разных поколений.

Картину о взлеты и падения самого безбашенного скейтера 90-х «Шрамы Али Булалы» также можно посмотреть 18 октября. В 16 лет шведский гений скейтбординга был на вершине мира. Благодаря спонсорским контрактам Али оказался в Лос-Анджелесе конца 90-х — в самом центре скейтерской тусовки — и стал ее королем.

Завершают программу фестиваля два фильма, которые зрителям представят 20 октября. Лента «Лепота» расскажет историю русской визуальной культуры в изложении современных российских дизайнеров. А фильм «Аалто» — о великом финском архитекторе и о том, что никто не становится великим в одиночку.

Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщается на сайте кинотеатра.