Ученые обнаружили бактерии в полости рта, которые могут вызвать рак кишечника

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Ирландские исследователи предполагают, что существует прямая связь между бактериями кишечника Fusobacterium nucleatum, которые обитают во рту человека, и распространением колоректального рака. Статья была выпущена в журнале Gut. По данным ВОЗ, в 2020 году в мире диагностировали 1,9 миллиона случаев рака кишечника.

Ученые из Королевского колледжа хирургов Ирландии и университета в Белфасте исследовали более 600 образцов раковых опухолей пациентов из Северной Ирландии из Атласа генома рака. Международный проект был направлен на то, чтобы проанализировать и установить генетические мутации, которые влияют на определенный тип рака, чтобы усовершенствовать лечение.

Эксперты использовали методы геномного секвенирования и обнаружили в материалах проб инфекцию, вызванную бактериями, которые никто до этого не обнаруживал. Исследователи определили, что опухоль кишечника из-за бактерий Fusobacterium nucleatum меняет поведение раковых клеток и влияет на распространение опухоли на другие органы.

— Мы надеемся, что эти открытия улучшат диагностику для повышения эффективности текущего лечения и помогут в дальнейшем продвижении использования новых терапевтических средств для пациентов, инфицированных этой бактерией, — приводятся в пресс-релизе Королевского колледжа хирургов Ирландии слова руководителя исследования доктора Йохена Прена, профессора физиологии и директора Центра системной медицины RCSI.

Ученые надеются, что в ближайшем будущем будет создан высокотехнологичный инструмент, с помощью которого можно будет персонализировать лечение колоректального рака, сообщает РИА Новости.