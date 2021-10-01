Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Первое за 120 лет венчание Романовых прошло в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга

Полина Долганова

Общество
Первое за 120 лет венчание Романовых прошло в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга
Фото: РИА Новости

Потомок династии Романовых Георгий Михайлович обвенчался с итальянкой Ребеккой Беттарини в пятницу, 1 октября, в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. Кадры с церемонии опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

На снимках видно, как молодожены стоят на службе, держат свечи и крестятся. В качестве костюма для торжества Романов выбрал строгий смокинг, а его спутница появилась в белоснежном длинном платье.

Отмечается, что ради своего возлюбленного Беттарини приняла православие.

Из-за церемонии венчания вход в Исаакиевский собор был временно ограничен. Он открылся для туристов и жителей Питера только в 15:00.

Георгий Михайлович Романов — потомок дома Романовых по линии матери. Он большую часть времени проводит в России, живет в Москве. Занимается развитием социокультурной деятельности созданных им фондов, участвует в различных благотворительных и просветительских проектах.

Ребекка Вирджиния Беттарини родилась в Италии, в семье дипломата. Первые пять лет жизни она прожила во Франции, затем семья неоднократно переезжала в разные страны.

Читайте также:
Санкт-Петербургсемья РомановыхСвадьбы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте