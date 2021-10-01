Первое за 120 лет венчание Романовых прошло в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга

Фото: РИА Новости

Потомок династии Романовых Георгий Михайлович обвенчался с итальянкой Ребеккой Беттарини в пятницу, 1 октября, в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. Кадры с церемонии опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

На снимках видно, как молодожены стоят на службе, держат свечи и крестятся. В качестве костюма для торжества Романов выбрал строгий смокинг, а его спутница появилась в белоснежном длинном платье.

Отмечается, что ради своего возлюбленного Беттарини приняла православие.

Из-за церемонии венчания вход в Исаакиевский собор был временно ограничен. Он открылся для туристов и жителей Питера только в 15:00.

Георгий Михайлович Романов — потомок дома Романовых по линии матери. Он большую часть времени проводит в России, живет в Москве. Занимается развитием социокультурной деятельности созданных им фондов, участвует в различных благотворительных и просветительских проектах.

Ребекка Вирджиния Беттарини родилась в Италии, в семье дипломата. Первые пять лет жизни она прожила во Франции, затем семья неоднократно переезжала в разные страны.