«Не верю в эту историю»: Цымбалюк-Романовская высказалась о смерти жены Шаляпина

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Пианистка и бывший генеральный директор Театра под руководством Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, которая долгое время была влюблена в певца и телеведущего Прохора Шаляпина, заявила, что не верит в его истории о смерти Татьяны Клаудии Дэвис.

— Не могу это комментировать. На связь я с ним не выходила. Ну какая помощь ему может быть нужна? Я понимаю, что всем это интересно, но я не верю в эту историю. Давайте не будем. Когда знаешь, что все истории придуманные, то в пятую или шестую уже просто не веришь. Мне нечего сказать, — поделилась пианистка.

Виталина Цымбалюк заявила, что с Прохором Шаляпиным в ее жизни было много лжи и обмана и теперь все его слова пианистка предпочитает делить на два, сообщает Teleprogramma.pro.

30 сентября 2021 года стало известно, что недавно ставшая супругой Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Дэвис скончалась в возрасте 42 лет от COVID-19.

Друзья и коллеги соболезнуют певцу и оказывают поддержку. Близкие друзья певца отмечают, что Прохор Шаляпин сильно подавлен, ведь из-за ковидных ограничений ему не разрешают даже попрощаться с возлюбленной. Тело Татьяны Клаудии будет кремировано сразу после выдачи.