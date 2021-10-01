Врач рассказал, когда можно безопасно привиться иностранной вакциной после российской

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Прививаться иностранными вакцинами против коронавируса после российских безопаснее через пять–семь месяцев. Если этот срок не выдержать, то вакцинация не только будет безрезультатной, но и может привести к проблемам со здоровьем. А вот по прошествии семи месяцев, при вакцинации, например, препаратами Pfizer или Moderna, стоит ожидать резкого укрепления защиты от ковида. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Ранее СМИ сообщали, что в России могут появиться импортные вакцины от коронавируса. Речь идет о препаратах Pfizer и Moderna.

По словам Крючкова, после российской вакцины прививаться иностранным препаратом можно. Но главное — выждать время. В среднем лучше подождать от 5 до 7 месяцев. Если же человек решился привиться иностранной вакциной после российской через 2–3 месяца, то дополнительной пользы для защиты иммунитета он не получит. А вот риски нежелательных явлений возможны, хотя и маловероятны. Среди них, например, слабость, температура, плюс риск тромбоцитопении, синдром аллергических реакций.

—Для мРНК-вакцин также миокардит, в том числе у молодых людей. Да, это редко, не смертельно, но все равно неприятно. По Pfizer и Moderna был особый тип тромбозов. Намного реже, чем от AstraZeneca, но был и другой — портальной вены. Нужно понимать, что это редкое, но тяжелое проявление. Через 2–3 месяца вакцинироваться смысла нет, но дополнительные риски по безопасности, пусть и мизерные, но будут, — сказал Крючков.

Если же вакцинироваться после российской вакцины иностранными Pfizer или Moderna через 5–7 месяцев, стоит ожидать усиления иммунитета против коронавируса, да еще и резкого.

— В принципе при любой бустеризации, если это адекватная вакцина, она работает хорошо, то возникает резкий эффект бустеризации даже при одной инъекции. И там эффект довольно выраженный, — добавил Крючков.

Комбинированное применение вакцин уже исследуется. Крючков отметил, что комбинация более слабых препаратов с более сильными дает лучший эффект в защите от COVID-19, нежели вакцинация и ревакцинация слабыми вакцинами. Но прививка сильной вакциной после такой же сильной прививки особого влияния, скорее всего, на уровень защиты не окажет.