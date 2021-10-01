Врач рассказал, когда можно безопасно привиться иностранной вакциной после российской
Прививаться иностранными вакцинами против коронавируса после российских безопаснее через пять–семь месяцев. Если этот срок не выдержать, то вакцинация не только будет безрезультатной, но и может привести к проблемам со здоровьем. А вот по прошествии семи месяцев, при вакцинации, например, препаратами Pfizer или Moderna, стоит ожидать резкого укрепления защиты от ковида. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Ранее СМИ сообщали, что в России могут появиться импортные вакцины от коронавируса. Речь идет о препаратах Pfizer и Moderna.
По словам Крючкова, после российской вакцины прививаться иностранным препаратом можно. Но главное — выждать время. В среднем лучше подождать от 5 до 7 месяцев. Если же человек решился привиться иностранной вакциной после российской через 2–3 месяца, то дополнительной пользы для защиты иммунитета он не получит. А вот риски нежелательных явлений возможны, хотя и маловероятны. Среди них, например, слабость, температура, плюс риск тромбоцитопении, синдром аллергических реакций.
—Для мРНК-вакцин также миокардит, в том числе у молодых людей. Да, это редко, не смертельно, но все равно неприятно. По Pfizer и Moderna был особый тип тромбозов. Намного реже, чем от AstraZeneca, но был и другой — портальной вены. Нужно понимать, что это редкое, но тяжелое проявление. Через 2–3 месяца вакцинироваться смысла нет, но дополнительные риски по безопасности, пусть и мизерные, но будут, — сказал Крючков.
Если же вакцинироваться после российской вакцины иностранными Pfizer или Moderna через 5–7 месяцев, стоит ожидать усиления иммунитета против коронавируса, да еще и резкого.
— В принципе при любой бустеризации, если это адекватная вакцина, она работает хорошо, то возникает резкий эффект бустеризации даже при одной инъекции. И там эффект довольно выраженный, — добавил Крючков.
Комбинированное применение вакцин уже исследуется. Крючков отметил, что комбинация более слабых препаратов с более сильными дает лучший эффект в защите от COVID-19, нежели вакцинация и ревакцинация слабыми вакцинами. Но прививка сильной вакциной после такой же сильной прививки особого влияния, скорее всего, на уровень защиты не окажет.