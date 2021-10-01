Врачи рассказали о витаминах, которые нужны пожилым людям

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Пожилому человеку крайне важно разнообразно питаться, чтобы его организм получал необходимые витамины и минералы. Наиболее часто у пенсионеров выявляется дефицит витаминов В и Д, а также кальция. Такой недостаток может приводить к обострению и развитию различных заболеваний. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали врачи.

По словам врача-терапевта больницы «РЖД-Медицина» в Санкт-Петербурге Натальи Лагниной, пожилой возраст часто сопряжен с развитием различных заболеваний. Отчасти это может быть связано с дефицитом некоторых витаминов, микро- и макроэлементов. Большинство из них попадает в организм с пищей, и при рациональном и сбалансированном питании этого вполне достаточно.

— Однако в результате нарушений поступления, всасывания или повышенного расхода в организме возникает недостаточность того или иного элемента. В пожилом возрасте часто выявляется дефицит витамина Д и кальция, который является одной из причин развития остеопороза. Для профилактики данного заболевания пациентам рекомендуется адекватное потребление кальция и витамина Д, а при выявлении дефицита — восполнение запасов этих элементов, — сказала Лагнина.

При наличии такого заболевания, как атрофический гастрит, у пожилых может выявляться анемия из-за недостаточности витамина В12. При недостаточном употреблении в пищу сырых овощей, нарушениях всасывания элементов в кишечнике, злоупотреблении алкоголем может появляться дефицит фолиевой кислоты.

— Любой подход к лечению должен быть индивидуален и подобран с лечащем врачом исходя из данных истории болезни и анализов. Не рекомендуется самостоятельное назначение лекарственных препаратов без консультации у специалиста, — подчеркнула собеседница «ВМ».

Врач-оториноларинголог «РЖД-Медицины» в Ростове-на-Дону Наталья Петросян также рассказала, что витамины необходимо пить, если выявлен их дефицит. Если у пожилого человека наблюдаются выпадение волос, «выкручивает» руки и ноги, «ломит» спину, появляется повышенная чувствительность зубов, то врач может рекомендовать сдать анализ на кальций.

— Часто у пожилых людей встречается недостаток витамина Д. Обычно это приводит к болезням сердечно-сосудистой системы, аллергии, псориазу, бронхиальной астме, ревматоидному артриту, опухоли толстого кишечника, бессоннице, — рассказала врач.

Петросян добавила, что рутинный прием поливитаминов может как минимум способствовать перенасыщенности организма витаминами, что не всегда положительно сказывается на здоровье. Поэтому самая лучшая поддержка витаминами — это разнообразное питание с большим количеством зеленых, красных овощей и рыбы.

— Это особенно актуально, если пожилой человек живет один, плохо передвигается или видит, — заключила собеседница «ВМ».