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РПЦ набирает волонтеров для работы в «красных зонах» госпиталей

Анастасия Колоскова

Общество
РПЦ набирает волонтеров для работы в «красных зонах» госпиталей
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Синодальный отдел по благотворительности Русской православной церкви открыл очередной набор волонтеров, которые готовы помогать пациентам в «красных зонах» ковидных госпиталей. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщили в пресс-службе отдела.

— Заболеваемость растет. В России третий день подряд зафиксировали рекорд смертности от коронавируса. Говорят о четвертой волне, увеличилось число больниц, готовых принять добровольцев, а число добровольцев, к сожалению, уменьшилось. Я хотел бы попросить всех, кто хочет помогать страдающим людям, записаться на курсы добровольцев «красных зон». Там очень нужна наша помощь, — обратился к обществу председатель отдела, епископ Верейский Пантелеимон (Шатов), чьи слова приводятся в сообщении.

По словам представителя церкви, во время первого набора в начале июля волонтерами «красных зон» стали сотни людей из разных профессий. В настоящее время их число снизилось, так как завершился сезон отпусков.

Волонтерам предложат пройти обучение на курсах в учебном центре больницы святителя Алексия. Программа включает три занятия, на которых они узнают основы ухода за больными и духовного милосердия.

В августе корреспондент «Вечерней Москвы» отправилась в 52-ю городскую клиническую больницу, чтобы узнать, как выглядит работа в «красной зоне» изнутри. И выяснить, почему волонтеры готовы помогать добровольно и бесплатно.

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