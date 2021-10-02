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Диптих Бэнкси «Девочка с шаром» вновь выставили на аукцион

Виктория Храменкова

Экономика
Диптих Бэнкси «Девочка с шаром» вновь выставили на аукцион
Скриншот с видео на Youtube

Одна из версий картины британского уличного художника Бэнкси «Девочка с шаром» вновь выставлена на торги в Лондоне, которые начнутся 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома Christie's.

Отмечается, что оценочная стоимость произведения составляет 2,5-3,5 миллиона долларов.

Произведение имеет 25 копий — эта одна из них. Все они были созданы художником в 2005 году. Работы выполнены на холсте аэрозольной красной, пишет ТАСС.

Именно «Девочка с шаром» стала визитной карточной Бэнкси. Оригинальное граффити первые появилось в лондонском районе Шордич в 2002 году, но не сохранилось. После это Бэнкси создал другие версии этой работы и выпустил несколько серий репродукций, которые сейчас пользуются большим спросом среди коллекционеров.

Копия картины, выставляется на аукцион не впервые. В октябре 2018 года она была реализована на аукционе Sotheby's за 1,36 миллиона долларов.

В мае «ВМ» писала, что первой проданной аукционным домом Sotheby's за криптовалюту картиной стала работа Бэнкси «Love Is in the Air». Она была продана за 12,9 миллиона долларов в ходе 14-минутных торгов, ставки делались в биткоине и Ethereum.

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