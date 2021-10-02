Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Я задала тренд»: Бузова рассказала, как изменила российский шоу-бизнес

Василий Плиткин

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Развлечения
«Я задала тренд»: Бузова рассказала, как изменила российский шоу-бизнес
Фото: instagram/buzova86

Появление Ольги Бузвой на большой сцене заставило российских артистов тщательнее подходить к выступлениям, к выбору костюмов. Такое мнение сама певица высказала в интервью «Вечерней Москве».

— Вспомните, еще лет пять назад на мероприятиях, включая крупные городские, многие выступали в шортах, в джинсах. Сейчас же, посмотрите, стараются! А у меня — сразу костюмы. Боди, сапоги, ботфорты! — объяснила артистка.

Бузова считает каждое свое появление на дорожке событием, которого «ждали, ждут и будут ждать».

— Как минимум в этом я задала тренд. Теперь первое, о чем думают артисты, собираясь на вручение музыкальных премий:«В каком образе Оля появится? Что нам придумать, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание?» И да, я считаю, что таким образом меняю шоу-бизнес, — уверена певица.

Тщательно готовясь к какому-либо событию, Бузова, по ее словам, придает мероприятию значимость. При этом артистка не скрывает, что равняется на мировых звезд.

— К примеру, на Дженнифер Лопес, которая готовится к одному выступлению по полгода, — заключила Бузова.

МузыкаОльга БузоваШоу-бизнес
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте