«Я задала тренд»: Бузова рассказала, как изменила российский шоу-бизнес

Фото: instagram/buzova86

Появление Ольги Бузвой на большой сцене заставило российских артистов тщательнее подходить к выступлениям, к выбору костюмов. Такое мнение сама певица высказала в интервью «Вечерней Москве».

— Вспомните, еще лет пять назад на мероприятиях, включая крупные городские, многие выступали в шортах, в джинсах. Сейчас же, посмотрите, стараются! А у меня — сразу костюмы. Боди, сапоги, ботфорты! — объяснила артистка.

Бузова считает каждое свое появление на дорожке событием, которого «ждали, ждут и будут ждать».

— Как минимум в этом я задала тренд. Теперь первое, о чем думают артисты, собираясь на вручение музыкальных премий:«В каком образе Оля появится? Что нам придумать, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание?» И да, я считаю, что таким образом меняю шоу-бизнес, — уверена певица.

Тщательно готовясь к какому-либо событию, Бузова, по ее словам, придает мероприятию значимость. При этом артистка не скрывает, что равняется на мировых звезд.

— К примеру, на Дженнифер Лопес, которая готовится к одному выступлению по полгода, — заключила Бузова.