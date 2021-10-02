Образовательный форум «Наследие» открылся в столице

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Москве начал работу IV молодежный форум «Наследие», организованный столичным департаментом культурного наследия в партнерстве с ведущими московскими вузами. За три года участниками образовательного проекта стали более 12 тысяч человек. Об этом в субботу, 2 октября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что форум преследует цель популяризировать культурное наследие и знания об особенностях его сохранения. Мероприятие включает конкурсную, деловую и образовательную программы.

— В этом году в конкурсной программе будет участвовать больше 100 студентов столичных вузов. К ним присоединятся участники из регионов — Казани, Самары, Владимира, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Крыма. Для них организаторы подготовили отдельное задание. Ребятам предстоит создать концепцию развития одного из объектов культурного наследия своего города так, чтобы он стал точкой притяжения для местных жителей и туристов. Награждение победителей пройдет в конце ноября, — рассказала Наталья Сергунина.

Студенты вузов Москвы в рамках конкурса смогут в течение двух месяцев разработать проекты реставрации и интеграции в жизнь мегаполиса ансамбля Московского императорского воспитательного дома, который является крупнейшим зданием дореволюционного времени.

В форуме приняли участие представители 13 вузов, среди которых Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Московский архитектурный институт, Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, Московский государственный строительный университет, Московский городской университет управления правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Московский государственный университет геодезии и картографии, Государственный университет управления, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Московская государственная художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова и Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26.

Студенты были разделены на несколько междисциплинарных команд так, чтобы в каждой оказались представители разных специальностей: реставраторы, историки, архитекторы, социологи, экономисты, урбанисты, юристы и менеджеры. В этом году также в форуме впервые приняли участие ученики университетской гимназии МГУ имени М. В. Ломоносова, которые также войдут в команды.

Образовательная программа форума будет включать лекции, мастер-классы, а также консультации экспертов в области архитектуры, урбанистики, реставрации, истории, права, экономики, управления и социологии. Встречи со студентами проведут практикующие реставраторы, собственники объектов культурного наследия, инвесторы, именитые архитекторы и ученые.

— Наша цель — за эти два месяца погрузить молодых ребят в тему сохранения наследия. Хочется показать студентам, насколько важна и многогранна проблематика интеграции памятников архитектуры в жизнь постоянно изменяющегося мегаполиса. Для этого мы подготовили очень разнообразную образовательную программу, в которую, помимо привычных лекций и консультаций, впервые включили посещение разных объектов культурного наследия, где сейчас идет реставрация, а также мастер-классы в реставрационных мастерских, — рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Форум завершится двухдневной деловой программой, участниками которой станут представители органов власти, профессионального сообщества, иностранные специалисты в области урбанистки, архитектуры и СМИ. Кроме того, состоятся круглые столы, пленарное заседание и презентация студенческих проектов. Оценивать конкурсные работы будет жюри, членами которого станут руководители и профессора вузов, а также эксперты под председательством главы Мосгорнаследия.