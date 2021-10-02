Испанский журналист позавидовал российским ценам на электричество

Фото: Авилов Александр/АГН Москва

Россиянам повезло иметь низкие цены на электроэнергию, в Испании за свет придется заплатить в три-четыре раза больше. Об этом в субботу, 2 октября, сообщил испанский журналист Марк Мархинедас.

Он поговорил с российским адвокатом Татьяной, которая много путешествовала по Европе и сравнила уровень жизни там и на родине.

— Я не вижу особенной разницы между их уровнем жизни и моим. Они намного больше, чем мы, платят за коммунальные услуги, — отметила она.

Испанец подтвердил, что в европейских странах энергоносители стоят намного больше, потому что они закупают нефть и газ у других стран, а Россия их экспортирует.

— Счет за свет в России в 3,5 раза меньше, чем в Испании, а заправка автомобиля для российского потребителя обойдется более чем в два раза дешевле, — заявил Мархинедас в своей статье, чей перевод подготовило издание ИноСМИ.

Журналист привел данные портала GlobalPetrolPrices. Согласно им, в РФ киловатт-час стоит приблизительно 4,5 рубля, а в Европе его стоимость достигает 16 рублей. Таким образом, среднемесячный счет за электричество в московской квартире, площадью 70 квадратных метров, составит примерно 1700 рублей, что меньше 20 евро.

Журналист также похвалил столичное уличное освещение и праздничную иллюминацию, отметив ее масштабность и красочность.