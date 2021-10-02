Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московское «Динамо» уступило «Крыльям Советов» в матче РПЛ

Михаил Алимов

Спорт
Московское «Динамо» уступило «Крыльям Советов» в матче РПЛ
Фото: twitter.com/mhkdynamo

В матче 10-го тура РПЛ столичное «Динамо» на своем поле уступило с минимальным счетом «Крыльям Советов». Единственный гол за самарский коллектив на 23-й минуте забил Роман Ежов.

Таким образом, команда из Москвы остается на втором месте чемпионата с 19 очками. Это позволяет питерскому «Зениту» сделать более комфортный отрыв в гонке за лидерством. На счету команды Сергея Семака 23 набранных очка, и команда уверенно идет к очередному чемпионству.

Чтобы еще больше увеличить отрыв, «Зениту» необходимо одолеть «Сочи». Еще один матч 10-го тура РПЛ состоится в 16:30 3 октября в Санкт-Петербурге.

До этого «Краснодар» в меньшинстве обыграл «Сочи» в матче чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся в Краснодаре в субботу, 26 сентября, закончилась со счетом 3:0 в пользу черно-зеленых.

Читайте также:
«Крылья Советов»ФК «Динамо» (Москва)Футбол
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте