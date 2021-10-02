Московское «Динамо» уступило «Крыльям Советов» в матче РПЛ

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В матче 10-го тура РПЛ столичное «Динамо» на своем поле уступило с минимальным счетом «Крыльям Советов». Единственный гол за самарский коллектив на 23-й минуте забил Роман Ежов.

Таким образом, команда из Москвы остается на втором месте чемпионата с 19 очками. Это позволяет питерскому «Зениту» сделать более комфортный отрыв в гонке за лидерством. На счету команды Сергея Семака 23 набранных очка, и команда уверенно идет к очередному чемпионству.

Чтобы еще больше увеличить отрыв, «Зениту» необходимо одолеть «Сочи». Еще один матч 10-го тура РПЛ состоится в 16:30 3 октября в Санкт-Петербурге.

До этого «Краснодар» в меньшинстве обыграл «Сочи» в матче чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся в Краснодаре в субботу, 26 сентября, закончилась со счетом 3:0 в пользу черно-зеленых.