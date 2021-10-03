Народный календарь. Что запрещено делать 4 октября, чтобы избежать беды

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4 октября Православная церковь почитает память апостола от семидесяти Кодрата Афинского. Также в этот день отмечается память священномучеников Ипатия и Андрея. Категорически запрещено в этот день долго стоять на пороге. В противном случае вы притянете в дом беду.

Не одалживайте в этот день никому деньги. Считается, что человек по разным причинам не сможет вам их вернуть в скором времени. Не стоит тратить деньги на крупные приобретения. Считается, что радости от таких покупок все равно не будет.

В этот день не стоит свататься. Давнее поверье говорит, что сватанье на Кодрата сулит распад пары.

Приметы погоды:

Какая погода в этот день, такая продержится еще в течение четырех недель.

Мало грибов и много орехов — к суровой и снежной зиме.

Праздники:

Всемирный день животных

Всемирный день животных, или Всемирный день защиты животных, отмечаемый во всем мире ежегодно 4 октября, был учрежден на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в 1931 году во Флоренции (Италия), и призван обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты.

Дата 4 октября была выбрана по той причине, что этот день известен как день памяти о католическом святом Франциске Ассизском (Feast Day of St Francis of Assisi, 1181/1182–1226), который считается покровителем животных. Церкви многих стран проводят службы, посвященные Всемирному дню животных, либо 4 октября, либо в день, близкий к этой дате.

Всемирный день архитектуры (День архитектора)

Мероприятие берет начало в 1985 году. На заседании Международного союза архитекторов было принято решение об учреждении профессионального праздника. Спустя 11 лет, на 20-й Генеральной ассамблее, утвержден перенос события с первого понедельника июля на первый понедельник октября.

Выбранная дата имеет символическое значение. Она приурочена к Всемирному дню жилища, проводимого под эгидой Организации Объединенных Наций. Оба праздника идеологически очень близки, исповедуют общие цели повышения комфорта и эргономики населенных пунктов и мест проживания. Они имеют темы, устанавливаемые заранее.

День Космических войск России

Ежегодно 4 октября отмечается День Космических войск — рода войск в составе Воздушно-космических сил Вооруженных сил России (ВКС ВС России).

Этот профессиональный праздник установлен Указом президента Российской Федерации № 549 от 31 мая 2006 года и приурочен к дню запуска первого искусственного спутника Земли, открывшего летопись космонавтики, в том числе и военной. 4 октября 1957 года военными специалистами с космодрома Байконур был запущен первый в мире искусственный спутник Земли, который успешно выполнил заданную программу.

День гражданской обороны МЧС России

День гражданской обороны МЧС РФ отмечается в России ежегодно 4 октября.

Гражданская оборона (ГО) — система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Гражданская оборона является составной частью оборонного строительства и обеспечения безопасности страны и выполняет одну из важнейших функций государства. Специализированные подразделения гражданской обороны РФ за прошедшие годы принимали участие более чем в 150 тысячах спасательных операций в России и сорока восьми странах мира.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено делать 4 октября, чтобы избежать беды

События:

По указу папы римского Григория XIII произошел переход на новый календарь, который был назван по имени папы — григорианским

В 1582 году жители Рима легли спать 4 октября, а проснулись на следующий день — 15 октября. Счет дней был передвинут на 10 суток вперед: день после четверга, 4 октября, предписывалось считать пятницей, но не 5, а 15 октября. Реформу календаря осуществил папа Григорий XIII.

К концу XVI века весеннее равноденствие, которое в 325 году нашей эры приходилось на 21 марта, наступало уже 11 марта, и основной заботой папы было не только восстановить равноденствие и полнолуние на издревле назначенных им местах, от которых они отступили, но и установить также способ и правила, благодаря которым в будущем равноденствие и луна со своих мест никогда бы не сдвигались.

Завершился рекордный по продолжительности полет советского дирижабля СССР-В6 «Осоавиахим»

4 октября 1937 года завершился полет советского дирижабля СССР-В6 «Осоавиахим» объемом 19 тыс. куб. м с тремя двигателями мощностью по 177 квт (240 л. с.), установившего мировой рекорд продолжительности полета.

Дирижабль, на борту которого находилось 16 членов экипажа, совершил беспосадочный перелет по кольцевому маршруту станция Долгопрудная (север Московской области; ныне город Долгопрудный) — Новгород — Белозерск — Горький (ныне Нижний Новгород) — Ростов — Брянск — Курск — Воронеж — Пенза — Долгопрудный, проведя в воздухе 130 часов 27 минут (СССР-В6 вылетел из Долгопрудного 29 сентября 1937 года). При этом корабль преодолел расстояние в 4800 км.

На околоземную орбиту выведен первый в мире искусственный спутник Земли, открывший космическую эру в истории человечества

Спутник, ставший первым искусственным небесным телом, был выведен на орбиту 4 октября 1957 года ракетой-носителем Р-7 с пятого научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР, получившего впоследствии открытое наименование космодром Байконур.

В СССР над созданием первого искусственного спутника Земли во главе с основоположником практической космонавтики С. П. Королевым работали ученые М. В. Келдыш, М. К. Тихонравов, Н. С. Лидоренко, В. И. Лапко, Б. С. Чекунов и многие другие.

Состоялось открытие монумента «Покорителям космоса» в Москве

4 октября 1964 года в Останкинском районе Москвы состоялось открытие монумента, ставшего высочайшим в столице и во всем Советском Союзе. Он уступил пальму первенства по высоте лишь в 1995 году после открытия монумента Победы на Поклонной горе.

Взмывающая в небо ракета, оставляющая за собой шлейф дыма — именно так выглядит композиция монумента «Покорителям космоса», высота которого составляет 107 метров. Открытие памятника было приурочено к очередной годовщине запуска первого искусственного спутника Земли, состоявшегося 4 октября 1957 года. Уже на следующий год был объявлен конкурс на монумент, в результате чего появилось около тысячи проектов, более 300 из которых были отобраны и представлены на выставке в «Манеже».

Родились:

1895 год — Рихард Зорге (казнен в 1944 году), немецкий журналист и советский разведчик, Герой Советского Союза.

1964 год — Евгений Осин, советский и российский певец, музыкант, автор песен, бывший участник группы «Браво».

1965 год — Евгений Касперский, российский программист, специалист в сфере информационной безопасности.

1984 год — Лена Катина, российско-американская певица, автор песен, экс-солистка группы «t.A.T.u».

Именины отмечают: Петр, Владимир, Исаакий, Даниил, Кондрат, Константин, Александр, Дмитрий, Валентин.