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Новый сервис на mos.ru расскажет москвичам об их поликлинике

Анастасия Колоскова

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Новый сервис на mos.ru расскажет москвичам об их поликлинике
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

На mos.ru начал работать онлайн-сервис, благодаря которому жители столицы могут проверить, к какой поликлинике, женской консультации или стоматологической клинике они прикреплены, а также получить необходимые сведения о медучреждении, например, номер телефона, режимработы или имя участкового врача.

Воспользоваться новым сервисом могут авторизованные пользователи, которые имеют полную учетную запись на mos.ru.

— Повышение доступности и удобства электронных услуг в сфере здравоохранения, — одна из приоритетных задач города. Новая опция на портале mos.ru позволит сэкономить время пациентов при обращении в больницу. Например, оперативно проверить прикрепление в случае, если адрес или название медицинской организации не удается вспомнить, — приводит слова заместителя руководителя столичного Департамента информационных технологий Дмитрия Иванова официальный сайт мэра Москвы.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо в разделе «Услуги» на mos.ru зайти в раздел «Здоровье» и в категории «Прикрепление к поликлинике» выбрать опцию «Проверить прикрепление к поликлинике». В появившемся окне следует указать номер полиса ОМС и дату рождения, после чего нажать «Проверить».

На экране отобразится перечень всех медорганизаций, к которым пациент имеет прикрепление. Под каждым из них расположена кнопка «Подробнее». При нажатии на нее пациенты могут узнать дополнительные сведения о конкретном учреждении.

Подробнее о доступных авторизованным пользователям mos.ru возможностях можно узнать на странице спецпроекта.

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