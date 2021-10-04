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Умер генерал, спасший экипаж из горящей ракеты на Байконуре

Полина Долганова

Общество
Умер генерал, спасший экипаж из горящей ракеты на Байконуре
Фото: Роскосмос

Отставной генерал-лейтенант Алексей Шумилин, который в 1983 году спас космический экипаж от пожара на ракете-носителе на космодроме Байконур, скончался в столице в возрасте 85 лет. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в пресс-службе компании Роскосмос.

— В Москве на 86-м году жизни скончался советский и российский военачальник, генерал-лейтенант в отставке, Герой Социалистического Труда Алексей Александрович Шумилин, — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Такая же публикация появилась и на странице компании в Twitter.

Осенью 1983 года за секунду до взрыва загоревшейся ракеты «Союз-У» Шумилин вместе с коллегой Александром Солдатенковым дал команду включить систему аварийного спасения корабля «Союз-Т». Этот поступок привел к спасению космонавтов Владимира Титова и Геннадия Стрекалова.

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