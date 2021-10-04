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Началось строительство нового здания Детской городской поликлиники № 110 в Отрадном

Анастасия Колоскова

Город
Началось строительство нового здания Детской городской поликлиники № 110 в Отрадном
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Отрадном на северо-востоке Москвы началось строительство здания Детской городской поликлинике № 110, которая будет соответствовать новому московскому стандарту. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщил заместитель главы столичного Департамента здравоохранения Алексей Сапсай.

Он отметил, что здание увеличит мощность поликлиники более чем в полтора раза.

— Новая шестиэтажная пристройка площадью более пять тысяч квадратных метров расположится позади действующей поликлиники на улице Декабристов. Здания соединят теплым переходом. В новом корпусе будут обслуживать не менее 250 пациентов в смену, высококвалифицированную медицинскую помощь смогут получить более 19,6 тысячи детей, — рассказал Алексей Сапсай.

В поликлинике разместится фильтр-бокс с отдельным входом, куда будут принимать детей с повышенной температурой, чтобы не допустить распространение инфекций.

На втором этаже расположится педиатрическое отделение из восьми кабинетов, а также зона вакцинации, кабинеты здорового ребенка выдачи справок и направлений.

На третьем этаже разместят кабинеты врачей-специалистов: хирурга, уролога, гинеколога, офтальмолога и лора. Также здесь будут находиться зона функциональной диагностики и приема анализов.

На четвертом этаже пациентов будут принимать гастроэнтеролог, нефролог, пульмонолог, кардиолог, онколог, эндокринолог. Здесь также расположатся кабинеты УЗИ, ЭКГ и другие.

Пятый этаж займет клинико-диагностическая лаборатория с зоной приема анализов.

На шестом оборудуют административно-бытовые помещения, кабинеты заведующего, старшей медсестры, переговорную, колл-центр и другие.

— На всех этажах для пациентов поликлиники появятся зоны ожидания с диванами и пуфами, системами подачи питьевой воды и телевизорами, где посетители смогут с комфортом провести время перед приемом. Для детей организуют специальные игровые зоны. Здание будет полностью отвечать новому московскому стандарту поликлиник, — отметил Алексей Сапсай.

Внутренняя отделка будет выполнена в светлых тонах их влагостойких материалов.

Прилегающую территорию озеленят и благоустроят.

Детская городская поликлиника №110, расположенная на северо-востоке Москвы, включает четыре здания: головное на улице Декабристов и три филиала.В начале 2021 года стартовал капремонт в филиале №1 на улице Хачатуряна, 3, который завершат в 2022 году.

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