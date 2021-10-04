«STEM-Академия» Фестиваля науки разместится в Экспоцентре

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Москва, Краснопресненская наб. 14 Карта всех событий

Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ с 8 по 10 октября пройдет в столице. Юные исследователи и их родители приглашаются в «STEM-Академию», которая в субботу и воскресенье откроет свои двери в Экспоцентре. В рамках «Академии» можно принять участие в увлекательных мастер-классах, публичные выступлениях, квестах.

Экспозиция центра будет поделена на несколько зон.

В зоне «Медицина и биология» можно приобрести навыки проведения сердечно-легочной реанимации, измерить артериальное давление, оказать первую помощь и понять механизм возникновения гиперчувствительности к внешним аллергенам, узнать основные правила по выбору повязки и технике ее наложения, как правильно наложить гипс и произвести осмотр больных с бронхиальной астмой, научиться делать внутримышечные и внутривенные инъекции, определить остроту зрения, уровень глюкозы в крови, роста и массы тела.

В зоне «Авиация и космос» можно сесть за штурвал виртуального самолета, запустить беспилотник, посмотреть лучшие разработки Роскосмоса.

В зоне «Химия» можно принять участие в мастер-классах и узнать, как получить ДНК в пробирке.

Мастер-классы в зоне «Робототехника» позволят понять принципы программирования движения роботов и принять участие в реальном соревновании роботов.

В зоне «Науки о Земле и история» можно посмотреть и потрогать раковины древних моллюсков, кости древних морских ящеров, с помощью микроскопа увидеть микромир минералов; узнать о том, сможет ли мир прожить без нефти и газа, что такое баррель и сколько нефти в него помещается.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте фестиваля.