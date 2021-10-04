Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«STEM-Академия» Фестиваля науки разместится в Экспоцентре

Ольга Маркова

Развлечения
«STEM-Академия» Фестиваля науки разместится в Экспоцентре
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Москва, Краснопресненская наб. 14Карта всех событий

Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ с 8 по 10 октября пройдет в столице. Юные исследователи и их родители приглашаются в «STEM-Академию», которая в субботу и воскресенье откроет свои двери в Экспоцентре. В рамках «Академии» можно принять участие в увлекательных мастер-классах, публичные выступлениях, квестах.

Экспозиция центра будет поделена на несколько зон.

В зоне «Медицина и биология» можно приобрести навыки проведения сердечно-легочной реанимации, измерить артериальное давление, оказать первую помощь и понять механизм возникновения гиперчувствительности к внешним аллергенам, узнать основные правила по выбору повязки и технике ее наложения, как правильно наложить гипс и произвести осмотр больных с бронхиальной астмой, научиться делать внутримышечные и внутривенные инъекции, определить остроту зрения, уровень глюкозы в крови, роста и массы тела.

В зоне «Авиация и космос» можно сесть за штурвал виртуального самолета, запустить беспилотник, посмотреть лучшие разработки Роскосмоса.

В зоне «Химия» можно принять участие в мастер-классах и узнать, как получить ДНК в пробирке.

Мастер-классы в зоне «Робототехника» позволят понять принципы программирования движения роботов и принять участие в реальном соревновании роботов.

В зоне «Науки о Земле и история» можно посмотреть и потрогать раковины древних моллюсков, кости древних морских ящеров, с помощью микроскопа увидеть микромир минералов; узнать о том, сможет ли мир прожить без нефти и газа, что такое баррель и сколько нефти в него помещается.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте фестиваля.

Читайте также:
День наукиЭкскурсииФестивали
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сражались до последней пули

Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Все мнения
О проекте