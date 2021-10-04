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Информационная бомба: политолог объяснил значение «Досье Пандоры» в мировой политике

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Политика
Информационная бомба: политолог объяснил значение «Досье Пандоры» в мировой политике
Фото: pexels.com / bongkarn thanyakij

Информация из «Досье Пандоры» должна быть исследована беспристрастно. Действующим политикам нельзя участвовать в офшорных операциях. Представители государственной власти, чье участие в таких операциях подтвердится, должны понести ответственность не только перед общественностью, но и перед законом. Однако нужно разобраться и в том, кто и зачем провел такое затратное и длительное расследование. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Станкевич.

Выдержки из почти 12 миллионов документов со сведениями об офшорных операциях с возможным участием мировых политиков опубликовали в США. Соответствующую публикацию сделал в воскресенье, 3 октября, базирующийся в Вашингтоне Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ). Такой список назвали «Досье Пандоры», или Pandora Papers. Отмечается, что документы содержат информацию из 45 государств о более чем 130 миллиардерах. Примечательно, что среди них якобы есть 35 лидеров разных государств. В расследовании участвовало около 600 журналистов из разных стран мира.

По словам политолога, действующим политикам ни в коем случае нельзя иметь офшорные юрисдикции, где особые условия для регистрации компаний и их деятельности.

— Это их прямая самодискредитация, если, оставаясь на ответственном государственном посту, они продолжают участвовать в такого рода офшорах. Поэтому, если такого рода факты вскрываются, общественность соответствующих стран должна взволноваться, а правоохранительные органы должны изучить тему, — отметил Станкевич.

Также он подчеркнул, что, «когда взрываются такие информационные бомбы, нужно задаться вопросом, кто это организовал, и кому это выгодно». Такие публикации требуют значительных усилий, затрат и никогда не бывают случайными.

— Эту сторону тоже надо учитывать, оставаясь трезвыми и дальновидными. Надо понимать последствия и мотивы такого рода международных информационных акций. Иногда это сценарий с продолжением. Мы увидели первую серию, а дальше может планироваться вторая и третья, после того, как произойдет захват внимания, войдет в медиасферу новое досье, как было вброшено «Панамское досье». Надо отделять зерна от плевел, хоть это и сложно, — добавил политолог.

Станкевич также обратил внимание на то, что факты из расследования должны быть изучены беспристрастно. Все незаконные из них должны быть переданы в суды, а политически сомнительные — оценены избирателями.

В 2016 году немецкая Sueddeutsche Zeitung опубликовала якобы документы панамской юрфирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам.

Подлинность «Панамского досье» официально не подтверждена. Mossack Fonseca отказалась ее подтвердить и назвала действия журналистов преступлением.

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