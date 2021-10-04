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Инновационная школа при МГИМО появится в Хамовниках

Анастасия Колоскова

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Инновационная школа при МГИМО появится в Хамовниках
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Москомархитектура согласовала проект пятиэтажной школы «Новый взгляд» которую построят в «Садовых кварталах». Об этом в понедельник, 4 октября, сообщил главный столичный архитектор Сергей Кузнецов.

Он отметил, что общая площадь учебного заведения составит около 18 тысяч квадратных метров. Комплекс будет включать три основных блока: младшей, старшей школы и общих помещений.

— Своим решением архитекторы опирались на дизайн-код, разработанный в «Садовых кварталах»: остекление в пол, моллированные элементы, консольный выступ, применение натуральных материалов, которые красиво стареют, — рассказал Сергей Кузнецов.

По его словам, архитекторы добавили в концепцию автора проект квартала Сергея Скуратова новые элементы — горизонтальные плоскости ламелей. Они несут две основных функции.

— Во-первых, прикрывают южный фасад и служат солнцезащитой. Во-вторых, создают эффект китайской ширмы, таким образом детям будет комфортно находиться внутри, — добавил главный архитектор.

При строительстве корпуса будут использовать просветленное стекло и поливную керамику для ламелей. Соединять блоки начальной и старшей школы будет прозрачный объем, при изготовлении которого используют шелкографию.

— Изначально участок под школу ненормативный и требовал уникального решения. Таким образом появился центральный объем-консоль, где по причине отсутствия школьного двора удалось разместить полноценный общественный центр. Важное условие нашего климата — дать детям возможность заниматься и отдыхать на улице. Как и в павильоне «Атом» на территории ВДНХ, мы используем большую площадь озеленения кровли, этот прием помогает компенсировать недостаток территории и подчеркивает само название комплекса — «Садовые кварталы», — уточнил руководитель группы компаний UNK Юлий Борисов.

Важным элементом проекта школы станет зеленый холм, который подчеркнут связь с природой и будет выполнять роль своеобразного амфитеатра, превратившись в популярное место неформального общения.

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