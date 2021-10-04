Политех расскажет «Кто пилотирует беспилотник?»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Новый Арбат, 21с1 Карта всех событий

Университет детей Политехнического музея 17 октября приглашает ребят и их родителей на лекцию «Кто пилотирует беспилотник?». Мероприятие пройдет в Hyundai MotorStudio.

Вместе с лучшими учеными участники обсудят темы, которые интересны детям, и создадут среду для самостоятельного исследования. Здесь дети научатся не только задавать вопросы, но и искать на них ответы.

Уже с середины ХХ века машину, которая ездит сама, как профессиональный водитель, можно было увидеть в фантастических фильмах. А сегодня можно встретить автомобили со специальным оборудованием, которые собирают информацию для автопилота и могут обходиться без водителя.

Кто же изобрел первый механизм, который управлялся на расстоянии? Когда появился механизм, который стал обходиться без помощи человека? Как беспилотники работают? Есть ли у них слабые места? В чемпреимущества беспилотников? Из чего состоят? Будут ли использоваться повсюду в ближайшем будущем?

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте Hyundai MotorStudio.