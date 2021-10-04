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В Кремле не видят повода для проверок в связи с публикацией «Досье Пандоры»

Полина Долганова

Политика
В Кремле не видят повода для проверок в связи с публикацией «Досье Пандоры»
Фото: Администрация президента РФ

Список «Досье Пандоры» демонстрирует, что Соединенные Штаты являются одной из самых крупных налоговых лакун в мире, несмотря на декларирование борьбы с отмыванием средств. Об этом в понедельник, 4 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле не увидели ничего особенного в «Досье Пандоры». Кроме того, там нет информации о скрытых «богатствах» окружения главы РФ Владимира Путина.

В связи с этим повода для проведения каких-либо проверок не имеется. Вся информация там представляет собой набор голословных утверждений, цитирует Пескова РИА Новости.

Выдержки из почти 12 миллионов документов со сведениями об офшорных операциях с возможным участием мировых политиков опубликовали в США. Соответствующую публикацию сделал в воскресенье, 3 октября, базирующийся в Вашингтоне Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ). Такой список назвали «Досье Пандоры», или Pandora Papers. Отмечается, что документы содержат информацию из 45 государств о более чем 130 миллиардерах. Примечательно, что среди них якобы есть 35 лидеров разных государств. В расследовании участвовало около 600 журналистов из разных стран мира.

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