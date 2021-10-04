Диетолог объяснил, можно ли есть просроченный сыр
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Сыр, на котором образовалась плесень, стоит сразу выбросить. В противном случае возможно отравление. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал диетолог Михаил Гинзбург.
— Бытовая плесень не имеет никакого отношения к съедобной. Ее употребление может привести к пищевому отравлению, которое необязательно будет проявляться остро, а в виде побочных действий, — отметил специалист.
Он подчеркнул, что испорченный сыр способен оказать токсическое воздействие на микрофлору желудка.
Сыр, который только начал портиться, лучше выбросить, подчеркнул Гинзбург.
— Может быть, если поглубже срезать плесень, то сыр можно и съесть. Но, честно говоря, надежнее успеть употребить продукт до образования плесени. Сыр содержит живые бактерии, он продолжает «жить» в процессе хранения, — рассказал диетолог.
Лучше не хранить сыр в холодильнике дольше недели, заключил собеседник «ВМ».