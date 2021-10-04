Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог объяснил, можно ли есть просроченный сыр

Игорь Синельников

Сюжеты: 

ЕдаЭксклюзивы ВМ
Общество
Диетолог объяснил, можно ли есть просроченный сыр
Фото: pixabay.com

Сыр, на котором образовалась плесень, стоит сразу выбросить. В противном случае возможно отравление. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал диетолог Михаил Гинзбург.

— Бытовая плесень не имеет никакого отношения к съедобной. Ее употребление может привести к пищевому отравлению, которое необязательно будет проявляться остро, а в виде побочных действий, — отметил специалист.

Он подчеркнул, что испорченный сыр способен оказать токсическое воздействие на микрофлору желудка.

Сыр, который только начал портиться, лучше выбросить, подчеркнул Гинзбург.

— Может быть, если поглубже срезать плесень, то сыр можно и съесть. Но, честно говоря, надежнее успеть употребить продукт до образования плесени. Сыр содержит живые бактерии, он продолжает «жить» в процессе хранения, — рассказал диетолог.

Лучше не хранить сыр в холодильнике дольше недели, заключил собеседник «ВМ».

Читайте также:
ПродуктыВрачиЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не люблю, но жить останусь

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Советская идея перестала быть интересной

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сражались до последней пули

Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Все мнения
О проекте