Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы пять женских имен, которые очаровывают мужчин своим звучанием

Анастасия Колоскова

Общество
Названы пять женских имен, которые очаровывают мужчин своим звучанием
Фото: pixabay.com

Эксперты пришли к выводу, что женские имена, в которых есть звуки «л», «м», «н», воздействуют на подсознание мужчин и делают их обладательниц более привлекательными.

Так, имя Анна позволяет ее обладательнице быть одновременно и сильной, и хрупкой женщиной. Мужчины видят в ней верную спутницу, хорошую хозяйку и мать, которая при этом не теряет своего очарования.

Имя Анжелика создает его обладательнице ауру таинственности. Эта женщина отличается меланхоличностью и замкнутостью. Она интригует мужчин, так как скрывает свой внутренний мир, где сосредоточена целая вселенная.

Обладательница имени Елена, несмотря на свою силу, выберет роль слабого партнера рядом с мужчиной. Если же ее спутник слаб, она будет заботиться о нем как мать. Эта женщина непредсказуема и способна окутать близкого человека теплом и любовью.

Лилия с юных лет не обделена вниманием со стороны мужчин. Имя делает ее обладательницу кокетливой и нежной. Она мастерски флиртует, а также притягивает партнеров своим оптимизмом, позитивом и чувством юмора.

Женщина по имени Юлия изящна и привлекательна. Ее сильными качествами являются основательность и справедливость. Обладательница этого имени — интеллектуалка, которая поддержит беседу на любую тему. Кроме того, она владеет искусством флирта и часто окружена поклонниками, пишет Пятый канал.

Читайте также:
отношениямужчиныженские имена
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не люблю, но жить останусь

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Советская идея перестала быть интересной

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сражались до последней пули

Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Все мнения
О проекте