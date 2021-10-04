Названы пять женских имен, которые очаровывают мужчин своим звучанием

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Эксперты пришли к выводу, что женские имена, в которых есть звуки «л», «м», «н», воздействуют на подсознание мужчин и делают их обладательниц более привлекательными.

Так, имя Анна позволяет ее обладательнице быть одновременно и сильной, и хрупкой женщиной. Мужчины видят в ней верную спутницу, хорошую хозяйку и мать, которая при этом не теряет своего очарования.

Имя Анжелика создает его обладательнице ауру таинственности. Эта женщина отличается меланхоличностью и замкнутостью. Она интригует мужчин, так как скрывает свой внутренний мир, где сосредоточена целая вселенная.

Обладательница имени Елена, несмотря на свою силу, выберет роль слабого партнера рядом с мужчиной. Если же ее спутник слаб, она будет заботиться о нем как мать. Эта женщина непредсказуема и способна окутать близкого человека теплом и любовью.

Лилия с юных лет не обделена вниманием со стороны мужчин. Имя делает ее обладательницу кокетливой и нежной. Она мастерски флиртует, а также притягивает партнеров своим оптимизмом, позитивом и чувством юмора.

Женщина по имени Юлия изящна и привлекательна. Ее сильными качествами являются основательность и справедливость. Обладательница этого имени — интеллектуалка, которая поддержит беседу на любую тему. Кроме того, она владеет искусством флирта и часто окружена поклонниками, пишет Пятый канал.