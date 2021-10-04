День учителя отметят на ВДНХ

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Главная выставка страны 5 октября приглашает москвичей и гостей столицы отметить День учителя. В честь праздника музеи ВДНХ подготовили специальные лекции, квест, выставку и шоу.

Парк «Россия — моя история» представляет выставку «Роль учителя в истории России», которую можно будет бесплатно посетить до 10 октября. Экспозиция расскажет посетителям о исторической значимости профессии «учитель», покажет высокую гуманистическую миссию педагогов.

В центре «Слово» пройдут бесплатные тематические экскурсии «Об учителях и учениках». Участники узнают о первых русских учителях и какие педагогические методы они применяли.

На «Робостанции» прочтут лекцию на тему «Учитель против искусственного интеллекта». Участникам предстоит узнать, сможет ли заменить искусственный интеллект настоящего педагога.

А в центре «Космонавтика и авиация» можно принять участие в бесплатном квесте «Школа юных космонавтов». Путешествуя по экспозиции и выполняя задания гида, ребята узнают, какими качествами и навыками должен обладать космонавт.

Мультперсонажи кот Матроскин и пес Шарик подготовили в «Союзмультпарке» мультимедийное представление — вместе с детьми и их родителями они поздравят любимых учителей с праздником, а также устроят танцевальный баттл.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации. Вход в «Союзмультпарк» и на «Робостанцию» — по билетам, сообщается на сайте ВДНХ.