Полицейские в Белгородской области исполнили мечту мальчика, попросившего у Путина собаку
В Белгородской области юный житель села Стрелецкого в своем видеообращении попросил у президента России Владимира Путина большую собаку. Теперь у него появилась новая подруга — овчарка по кличке Медея. Питомца мальчику подарили полицейские и активисты Общероссийского народного фронта. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В понедельник, 4 октября, к нему в гости приехали заместитель начальника УМВД России по Белгородской области — начальник полиции Валерий Медведев, сотрудники Центра кинологической службы и общественники. Они подарили 14-летнему Диме воспитанницу Центра кинологической службы УМВД. По словам представителей ведомства, годовалая Медея, несмотря на юный возраст, очень умная овчарка: она знает много команд и послушно их демонстрирует.
— У Медеи хорошая родословная, ее родители — Кара и Боссар — тоже воспитанники кинологической службы полиции. Они достойно проявили себя при выполнении ответственных задач во время служебных командировок в Северо-Кавказский регион и не раз помогали полицейским задерживать преступников, — рассказала Волк.
У овчарки очень добродушный характер, она послушна, любит детей, поэтому станет Диме хорошим и верным другом, цитирует слова Ирины Волк «МВД Медиа».