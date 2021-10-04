Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Полицейские в Белгородской области исполнили мечту мальчика, попросившего у Путина собаку

Михаил Алимов

Общество
Полицейские в Белгородской области исполнили мечту мальчика, попросившего у Путина собаку
Фото: Пресс-центр МВД России
Россия, Белгородский район, село Стрелецкое Карта всех событий

В Белгородской области юный житель села Стрелецкого в своем видеообращении попросил у президента России Владимира Путина большую собаку. Теперь у него появилась новая подруга — овчарка по кличке Медея. Питомца мальчику подарили полицейские и активисты Общероссийского народного фронта. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В понедельник, 4 октября, к нему в гости приехали заместитель начальника УМВД России по Белгородской области — начальник полиции Валерий Медведев, сотрудники Центра кинологической службы и общественники. Они подарили 14-летнему Диме воспитанницу Центра кинологической службы УМВД. По словам представителей ведомства, годовалая Медея, несмотря на юный возраст, очень умная овчарка: она знает много команд и послушно их демонстрирует.

Фото: Пресс-служба МВД России
1/5
Фото: Пресс-служба МВД России
Фото: Пресс-служба МВД России
2/5
Фото: Пресс-служба МВД России
Фото: Пресс-служба МВД России
3/5
Фото: Пресс-служба МВД России
Фото: Пресс-служба МВД России
4/5
Фото: Пресс-служба МВД России
Фото: Пресс-служба МВД России
5/5
Фото: Пресс-служба МВД России

— У Медеи хорошая родословная, ее родители — Кара и Боссар — тоже воспитанники кинологической службы полиции. Они достойно проявили себя при выполнении ответственных задач во время служебных командировок в Северо-Кавказский регион и не раз помогали полицейским задерживать преступников, — рассказала Волк.

У овчарки очень добродушный характер, она послушна, любит детей, поэтому станет Диме хорошим и верным другом, цитирует слова Ирины Волк «МВД Медиа».

Читайте также:
СобакиВладимир ПутинПолиция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Маркова
Ольга Маркова

Обыкновенный цинизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не люблю, но жить останусь

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Советская идея перестала быть интересной

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сражались до последней пули

Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Все мнения
О проекте