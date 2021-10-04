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Вызванное новым вирусом инфекционное заболевание зарегистрировали в Японии

Виктория Сикерина

В мире
Вызванное новым вирусом инфекционное заболевание зарегистрировали в Японии
Фото: flickr.com / Kit Carruthers

Новый патоген вируса Йезо, который способен вызывать острую лихорадку у людей, зафиксировали в Японии. Инфекция передается через укусы клещей. Об этом сообщили в понедельник, 4 октября, в журнале Nature Communications.

С 2014 по 2020 годы семь пациентов заразились неизвестным ранее заболеванием, которое характеризовалось лихорадкой и уменьшением числа тромбоцитов и лейкоцитов в крови. Уточняется, что среди заболевших не было летальных исходов. В результате ученые из университета Хоккайдо провели генетическое исследование вируса и пришли к выводу, что он относится к новому патогену из рода Orthonairovirus. Исследователи назвали его вирусом Йезо.

Отмечается, что в 2019 году в Японии госпитализировали мужчину с болевыми ощущениями в ноге после укуса клеща и лихорадкой. Через две недели гражданина выписали из медицинского учреждения. Однако после анализы подтвердили инфицирование неизвестным вирусом. Аналогичный случай произошел в стране через год.

Впоследствии исследователи проанализировали анализы еще пятерых зараженных. Также они провели скрининг образцов диких животных, чтобы понять источник инфекции. Эксперты пришли к выводу, что антитела к заболеванию имеются у пятнистых оленей и енотов, а гены самого вируса — у клещей трех видов на острове Хоккайдо.

— Похоже, что вирус Йезо распространен на Хоккайдо и вызывает болезнь, когда передается людям от животных через клещей. Ни один из тех случаев, которые мы знаем, не привел к смертельному исходу, но весьма вероятно, что болезнь может быть обнаружена и за пределами Хоккайдо, поэтому нам необходимо срочно расследовать ее распространение, — заявил вирусолог и руководитель исследования Кейта Мацуно.

РИА Новости со ссылкой на научную работу добавило, что в скором времени специалисты установят, возможно ли распространение вируса по всей территории Японии.

В понедельник, 4 октября, глава Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР Гао Фу предупредил мир о новом вирусе. Он назвал его «вирус Х» и выразил уверенность, что его появление неизбежно.

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