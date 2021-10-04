Более 5 тысяч жителей столицы поучаствовало в акции с бесплатными экскурсиями

Фото: Анна Быкова

Более пяти тысяч жителей Москвы посетили около 250 бесплатных экскурсий в рамках акции, которая состоялась с 25 по 27 сентября. Акция проходила в честь Всемирного дня туризма. Об этом сообщает пресс-служба московского комитета по туризму.

По словам заместителя председателя комитета Алины Арутюновой, благодаря данной акции стало понятно, что жители и гости столицы с большим интересом стремятся узнавать этот город.

— Москва каждый раз открывается с другой своей стороны, и в этом убедились участники акции. Я очень рада результатам и надеюсь, что экскурсанты пополнили копилку добрых воспоминаний и ярких впечатлений от акции с бесплатными экскурсиями, — отметила Алина Арутюнова.

Акцию провели сотрудники Мостуризма совместно с московскими экскурсионными проектами, музеями и другими объектами показа.

В 2021 году участниками мероприятия стали храмы и мечети Москвы. Так, в ходе экскурсии по Елоховскому собору и его окрестностям жители столицы познакомились с историческими зданиями на Бауманской улице, побывали в православном Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.