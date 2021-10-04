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Песков сообщил о бесперебойной работе сайта президента России

Дарья Чентаева

Общество
Песков сообщил о бесперебойной работе сайта президента России
Фото: Администрация президента РФ

Сайт президента Российской Федерации функционирует в обычном режиме на фоне глобального сбоя в соцсетях. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник, 4 октября.

— Сайт президента работает. Проблем нет, — сказал представитель Кремля в беседе с РИА Новости.

В понедельник, 4 октября, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp из России и других стран мира начали сообщать о масштабных сбоях в работе сервисов. После 18:34 по московскому времени были зарегистрированы первые сообщения о неполадках. Больше всего жалоб поступило от жителей США, Великобритании, Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и России. В Instagram и Facebook наблюдается сбой в функционировании сайтов, работе приложений и соединении с сервером. Позднее о проблемах с подключением сообщили пользователи Telegram, TikTok, соцсети «ВКонтакте» и Snapchat. Проблемы с использованием также возникли у сервисов Amazon и Google.

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