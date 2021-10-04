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Пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp пожаловались на масштабные сбои

Виктория Сикерина

Общество
Пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp пожаловались на масштабные сбои
Фото: Pixabay

Пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp из России и других стран мира сообщили о масштабных сбоях в работе сервисов в понедельник, 4 октября. Эту информацию подтверждают данные сайта Downdetector, который контролирует работу интернет-ресурсов.

После 18:34 по московскому времени были зарегистрированы первые сообщения о неполадках. Больше всего недовольных пользователей оказалось в США, Великобритании, Канаде, Нидерландах, Германии, Италии, Франции и России.

В Instagram и социальной сети Facebook наблюдается сбой в функционировании сайтов, работе приложений и соединении с сервером. При этом в мессенджере WhatsApp у пользователей возникают трудности с отправкой сообщений, передает РИА Новости.

22 сентября в пресс-службе Роскомнадзора рассказали, что ведомство уже начало формировать реестр социальных сетей в Российской Федерации. В перечень вошли Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, соцсеть «ВКонтакте» и многие другие.

Также в Роскомнадзоре подчеркнули, что с 1 февраля текущего года в силу вступил закон о самоконтроле социальных сетей. В соответствии с ним платформы обязаны самостоятельно блокировать запрещенную информацию.

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