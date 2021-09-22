Роскомнадзор начал создавать реестр соцсетей в России

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Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей в Российской Федерации. В список уже вошли Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, «ВКонакте» и другие. Об этом в среду, 22 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре напомнили, что 1 февраля текущего года в силу вступил закон о самоконтроле социальных сетей. В соответствии с ним платформы обязаны самостоятельно блокировать запрещенную информацию.

Теперь на основании соответствующего закона ведомство должно создать реестр соцсетей с целью контроля за соблюдением ими законодательства РФ.

Уведомления о включении в реестр Роскомнадзор направил владельцам вышеуказанных Интернет-площадок.

Уточняется, что реестр позволит обеспечить оперативное удаление из Интернета запрещенных материалов.

В пресс-службе добавили, что на основании закона представительства социальных сетей будут обязаны вносить в реестр счетчики посещаемости, а также публиковать обращения пользователей об обнаружении ими противоправной информации, передает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) планирует запустить систему поиска нежелательного фотографического и видеоконтента в интернете. Такая разработка получила название «Окулус». Отмечается, что система выявления противоправных материалов будет работать на основе искусственного интеллекта. Как рассказали представители ГРЧЦ, это поможет в значительной степени увеличить эффективность нововведения.