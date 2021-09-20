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Роскомнадзор создаст систему для поиска запрещенного контента в Интернете

Полина Долганова

Общество
Роскомнадзор создаст систему для поиска запрещенного контента в Интернете
Фото: Pexels

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) планирует запустить систему поиска нежелательного фотографического и видео-контента в Интернете. Такая разработка получила название «Окулус». Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что система выявления противоправных материалов будет работать на основе искусственного интеллекта. Как рассказали представители ГРЧЦ, это поможет в значительной степени увеличить эффективность нововведения.

Тем не менее, специалисты опасаются, что новый механизм выявления незаконных фото и видео замедлит работу анализируемых порталов.

15 сентября ведомство обнародовало тендер на сумму 15 миллионов рублей на разработку соответствующей системы. Запустить механизм планируется в 2022 году. «Окулус» будет искать в Интернете экстремистские материалы, порнографию и призывы к самоубийству.

До этого сообщалось, что Роскомнадзор готов применить оборотные штрафы в отношении Google, Twitter и Facebook за неудаление запрещенного контента. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин в четверг, 16 сентября.

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