Роскомнадзор пригрозил применить оборотные штрафы против Google и Facebook

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Роскомнадзор готов применить оборотные штрафы в отношении Google, Twitter и Facebook за неудаление запрещенного контента. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин в четверг, 16 сентября.

— В ближайшее время мы будем принимать решение о применении оборотных штрафов по ряду этих компаний. По тем, по которым у нас уже имеются основания применить штраф, мы его планируем применить, — рассказал он.

Субботин добавил, что решения примут в отношении тех компаний, которые нарушают требования Роскомнадзора на систематической основе. Решения суда о наложении штрафов более чем на 130 миллионов рублей уже имеются, добавил представитель ведомства.

При этом Twitter так и не оплатил штраф по трем постановлениям, подчеркнул Субботин. Он также уточнил, что есть информация о содействии, в том числе технологическом, со стороны крупных западных компаний в обходе блокировок и продвижении ресурсов, через которые распространяются незаконная агитация и экстремистские материалы.

Роскомнадзор, по его словам, с успехом принимает определенные технические меры. Ведомство будет поступательно действовать в этой ситуации, приводит слова Субботина ТАСС.

9 сентября Роскомнадзор предостерег от вмешательства в российские выборы иностранные IT-компании. Во время предвыборной кампании не допускается оказывать услуги, которые нарушают законодательство о выборах, отметили в ведомстве.

В их число входят проведение предвыборной агитации в интернете и размещение там агитационных материалов. Иностранным компаниям необходимо прекратить предоставление сайту и приложению сервисов для функционирования и услуг по распространению через магазины приложений.

Неисполнение предписания станет грубым нарушением законодательства, такие действия будут расценены как иностранное вмешательство в избирательную кампанию, подчеркнули в Роскомнадзоре.